На Днепропетровщине пьяный мужчина зарезал знакомого

В Каменском Днепропетровской области мужчина нанес собутыльнику смертельное ранение ножом.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

В августе 2018 года ранее судимый 46-летний житель города Каменское распивал алкогольные напитки вместе с двумя знакомыми. Внезапно между собутыльниками возникла ссора, в результате которой мужчина нанес одному из них удар ножом в живот. От полученной травмы пострадавший скончался в больнице.

Свою вину мужчина не признал, однако она была полностью доказана Днепродзержинской местной прокуратурой.

Приговором Баглейского районного суда г. Днепродзержинска обвиняемый был признан виновным в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Суд назначил ему наказание в виде 8 с половиной лет лишения свободы.