На Днепропетровщине военный избил до смерти сослуживца

В Днепропетровской области будут судить военного за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, который проходит военную службу по контракту, во время распития алкогольных напитков вместе со сослуживцев, во время ссоры, нанес ему несколько ударов руками и ногами в голову и туловище от чего потерпевший скончался в больнице.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.