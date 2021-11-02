На Днепропетровщине задержали похитителей мужчины

В Кривом Роге Днепропетровской области двое мужчин похитили местного жителя, избили и, затолкав в подвал, подвесили его к потолку за автомобильный трос.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Кривого Рога.

Инцидент произошел на улице Владимира Великого вечером 30 октября. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что видел, как двое неизвестных затолкали в подвал многоэтажки мужчину с кляпом во рту. Приехавшие на место вызова патрульные обнаружили в указанном подвале мужчину, который был подвешен к потолку за автомобильный буксировочный ремень. При этом руки у криворожанина были связаны за спиной, а рот закрыт тряпкой и заклеен скотчем.

Полицейские освободили 34-летнего пленника, который сообщил им, что на него напали и избили неизвестные безо всякой причины. Одного из злоумышленников, напавших на мужчину, увидели недалеко от подвала и задержали, а второго — в квартире многоэтажки, где находится подвал. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали следователей Криворожского отделения полиции.