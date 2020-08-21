На Дніпропетровщині директора підприємства викрили у привласненні понад ₴1,2 мільйона державних коштів

За ці гроші з обласного бюджету підприємець зобов’язався виконати внутрішні ремонтні роботи в одному із закладів культури.

За даним фактом у серпні минулого року слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що підприємець підробив офіційні документи, за якими виконав роботи у повному обсязі. Однак за результатами експертизи внутрішні ремонтні роботи у приміщенні музею були виконані частково. Різниця між даними, відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт та фактично виконаними роботами складає понад 1,2 мільйона гривень.

Для документування злочину було проведено ряд обшуків та технічних експертиз. Також було встановлено, що до розтрати державного майна, крім директора підприємства, можуть бути причетні ще дві службові особи.

29 червня фігуранту повідомили про підозру за цими кримінальними провадженнями та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На майно накладено арешт.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області спільно з УСР за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області