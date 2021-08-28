На Дніпропетровщині голову ОТГ затримали за вимагання ₴500 тис. хабаря

Неправомірну вигоду посадовець вимагав від підприємця за вирішення земельного питання.

Вчора, 27 серпня, голову ОТГ затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції з колегами-правоохоронцями. Чиновник отримав першу частину неправомірної вигоди — 300 тис. грн. З метою прикриття протиправної діяльності ця сума була перерахована на вказаний ним рахунок.

Під час проведення обшуку поліцейські вилучили банківську квитанцію про переказ грошових коштів.

Голову ОТГ затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області повідомили посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України