На Дніпропетровщині поліцейські затримали групу вимагачів

Зловмисники заштовхали потерпілого у багажник автівки та вимагали повернути їм неіснуючий борг у сумі 90 тис. гривень.

Повідомлення про викрадення людини надійшло до Павлоградського районного відділу поліції 10 червня близько 5-ї ранку. За словами заявника, на перехресті вулиць Гірницької та Центральної його 24-річного товариша побили двоє чоловіків, після чого заштовхали юнака в автомобіль та поїхали. Заявник повідомив правоохоронцям марку та номерні знаки транспортного засобу.

Для затримання нападників по області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом години правоохоронці встановили напрямок руху автомобіля, після чого зупинили та затримали зловмисників. З’ясувалося, що потерпілого викрали, щоб примусити заплатити близько 90 тисяч гривень. Коли чоловік погодився знайти гроші, його виштовхали з авто й залишили на трасі.

Зараз 38- та 33-річні жителі іншої області затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим Павлоградського районного відділу поліції за погодженням з окружною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Фігурантам повідомлено про підозру за цими статтями.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції