На Дніпропетровщині у наркоділера вилучили психотропів майже на 10 мільйонів

Із схованки у Криничанському районі 25-річний наркодилер планував забрати близько 10 кілограмів психотропної речовини А-PVP.

28 березня о 20:50 правоохоронцями відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції неподалік від одного селищ Дніпропетровщини було зупинено автівку, під керування мешканця м. Бровари. Під час бесіди з чоловіком правоохоронці помітили, що він поводе себе підозріло. В ході огляду мобільного телефону останнього вони виявили переписку, у якій було зазначено маршрут до місця схованки із майже десятьма кілограмами наркотиків.

Виїздом на місце працівники слідчо-оперативної групи виявили та вилучили чорний пакет, в якому знаходилось 10 згортків із психотропною речовиною.

Вилучені речові докази направлено на проведення експертизи. За результатами дослідження буде вирішуватися питання про повідомлення про підозру зловмиснику.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. Слідство триває.

Поліція Дніпропетровської області