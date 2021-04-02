На Дніпропетровщині жінка молотком вбила знайомого

Коли потерпілий помер, підозрювана вивезла його тіло до лісосмуги та закопала.

У липні 2020 року до поліції м. Вільногірська звернулась мати померлого та повідомила про зникнення її 41-річного сина. Жінка пояснила, що останній раз бачила його у січні, однак не зверталася до поліції через те, що син часто пропадав з дому.

Під час розшукових заходів 18 серпня 2020 року поліцейські виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Після ряду відповідних експертиз поліцейські ідентифікували тіло загиблого – ним виявився розшукуваний як безвісно зниклий 41-річний житель Вільногірська.

Далі правоохоронці встановили обставини його смерті та причетних до вбивства осіб. Як з’ясувалося, 16 січня 2020 року чоловік знаходився в гостях у знайомих, де вони вживали алкогольні напої. Коли 31-річний власник оселі пішов відпочивати, між гостем та 32-річною жінкою виник конфлікт, під час якого вона схопила молоток та завдала йому декілька ударів по голові та тілу. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер, після чого жінка поклала тіло у мішок та вивезла на тачці до лісосмуги. Там закопала у землю та повернулася додому.

В рамках слідчих заходів за місцем мешкання фігурантки відбувся санкціонований судом обшук, під час якого правоохоронці вилучили молоток, лопату та одяг підозрюваної зі слідами речовини бурого кольору.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою в Дніпропетровській області жінці повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції