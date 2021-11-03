На Дніпропетровщині злочинне угруповання судитимуть за інтернет-торгівлю фальсифікатом

Зловмисники у підпільному цеху виготовляли харчові продукти та продавали їх у власному інтернет-магазині, видаючи за продукцію відомих брендів. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Протиправну діяльність викрили працівники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції у квітні цього року.

П’ятеро громадян, віком від 28 до 47 років, виготовляли фальсифікат з червня 2020 року. У підпільному цеху запустили лінію з виготовлення фальсифікованих харчових сумішей із сировини невідомого походження. Готову продукцію фігуранти незаконно маркували фірмовим найменуванням відомих українських виробників.

Щомісяця виготовлялося 25-30 тонн фальсифікату. Надалі цю продукцію фігуранти збували через власний інтернет-магазин. Для «прикриття» протиправної діяльності, фігуранти створили фейкові підприємства. Фальсифіковану продукцію за документами оформлювали як сировину для виробництва продуктів харчування.

П’ятьом фігурантам було оголошено підозру за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України