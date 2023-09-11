На Дніпропетровщині директорку ТОВ судитимуть за постачання теплової енергії до лікарні за завищеними тарифами

Прокурори Новомосковської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2, 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що між Новомосковською центральною регіональною лікарнею інтенсивного лікування та товариством укладено договір щодо постачання теплової енергії для опалення в період опалювального сезону.

При цьому директорка ТОВ реалізовувала лікарні теплову енергію за завищеними тарифами.

Внаслідок протиправних дій обвинуваченої державі завдано понад 1 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими СВ Новомосковського районного відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури