На Дніпропетровщині покидьок зґвалтував малолітню дочку

У Дніпропетровській області судитимуть жителя Мар’їної Рощі, який зґвалтував рідну 11-річну дочку.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу прокуратури у Дніпропетровській області.

Злочин стався у липні 2022 року. Після того чоловік ще якийсь час листувався з дівчинкою, обговорюючи з нею відверті теми сексуального змісту. Він надсилав їй порнографічні зображення та пропонував створити для нього подібний контент.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт проти чоловіка за фактом зґвалтування, розбещення малолітньої доньки та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. Кримінального кодексу України) .

У прокуратурі зазначили, що фігурант справи перебуває під вартою. За зґвалтування доньки йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.