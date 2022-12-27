На Дніпропетровщині жінку судитимуть за смерть однорічної доньки

За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 24-річної мешканки м. Кривого Рогу за фактом злісного невиконання обов’язків догляду за дитиною, що спричинило її смерть (ст. 166 КК України).

За даними слідства, мати тривалий час не забезпечувала повноцінного годування та лікування немовляти, у результаті чого однорічна дівчинка померла.

Крім того, за висновком експерта алкогольне отруєння сприяло швидкому настанню смерті дитини.

Наразі розглядається цивільний позов про позбавлення жінки батьківських прав щодо її старшої доньки.

Обвинуваченій загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури