На Дніпропетровшині припинили роботу чергового шахрайського call-центру

Їх офіс розташовувався у центрі міста у нежитловому приміщенні та працював у закритому режимі. Штат працівників складав близько 20 осіб.

Поліцейські Кам`янського РУП під процесуальним керівництвом Кам`янської окружної прокуратури провели санкціонований судом обшук в приміщенні шахрайського call-центру.

Оператори щоденно телефонували людям, представлялися працівниками банку та дізнавалися конфіденційну інформацію про рахунки. Потім, використовуючи ці дані виводили кошти громадян на інші рахунки. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, комутатори та чорнові записи. Всю вилучену техніку направили на експертне дослідження.

Обшук проводився в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються особи, причетні до незаконного бізнесу, та загальна сума завданих збитків.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП