На Донеччині групу осіб судитимуть за безрецептурний продаж нарковмісних препаратів через мережу аптек

Незаконний «бізнес» організували власник мережі аптечних закладів спільно з трьома фармацевтами. Вони налагодили схему збуту препаратів з вмістом кодеїну та псевдоефедрину без необхідного рецепту з рекомендацією лікаря.

Їхню незаконну діяльність припинили поліцейські у квітні цього року. Досудове розслідування кримінального провадження завершено, обвинувальний акт скеровано для розгляду до суду.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області спільно з детективами поліції області встановили, що організував «схему» розповсюдження нарковмісних лікарських препаратів у аптеках міста Покровськ 48-річний власник однієї з мережі аптечних закладів. У спільники залучив ще трьох фармацевтів, 25, 56 та 62 років, серед яких і донька підприємця. Зловмисники продавали без рецепту лікаря лікарські засоби, які містять у своєму складі кодеїн та псевдоефедрин.

Тоді під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 15 000 блістерів та упаковок медичних препаратів, що складає близько 151 000 доз, а також гроші у розмірі понад 1,1 мільйонів гривень, журнали обліку, чернетки та іншу документацію, мобільні телефони із сім-картками, системні блоки та інші носії інформації.

Загальна вартість вилученого майна за цінами «чорного ринку» складає близько 760 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Національна поліція України