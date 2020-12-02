На Донеччині перекрито канал постачання фальсифікованих алкогольних напоїв

Підпільне виготовлення контрафактного алкоголю організували п’ятеро осіб. Постачали у кілька міст області, безпосередньо «працювали» в Маріуполі. Діяльність зловмисників викрили оперативники управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управляння ГУНП в Донецькій області, спецпідрозділом КОРД та працівниками Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Документування злочинної діяльності фігурантів тривало близько дев’яти місяців.

В ході слідства встановлено, що п’ятеро мешканців Маріуполя організували постачання нелегальної спиртової продукції до кількох міст області. Виготовлення фальсифікату було розгорнуто в Маріуполі одночасно в різних приміщеннях, спирт незаконно поставляли з Вінницької області.

Поліцейські провели близько 30 санкціонованих обшуків у Маріуполі, Першотравневому та Нікольському районах та вилучили понад 100 літрів спиртовмісної продукції у пластикових ємностях та скляних пляшках з ознаками підроблення, обладнання для його виготовлення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та транспортний засіб, на якому здійснювалося транспортування нелегального алкоголю.

Наразі у відношенні учасників групи вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Все вилучене направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.1 ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області