На Донеччині поліцейські викрили чоловіка у крадіжці більше 700 000 гривень

Пошкодивши вікно, зловмисник проник до будинку літнього чоловіка та викрав всі заощадження. В результаті кропіткої розшукової роботи оперативники встановили особу правопорушника. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До поліції Добропілля звернувся 58-річний місцевий житель із заявою про те, що його будинок обікрали невідомі.

Встановлено, що вранці того дня чоловік поїхав по своїх справах, а коли повернувся побачив, що вікно його будинку розбите та відчинене. В ході огляду помешкання потерпілий виявив зникнення грошових коштів у розмірі 20 000 доларів та 5 000 євро. Таким чином загальна сума збитку склала 729 844 грн.

З метою встановлення крадія поліцейські відпрацьовували територію для встановлення можливих свідків чи очевидців кримінального правопорушення. До пошуків зловмисника було залучено кінолога зі службовим собакою.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 28-річний місцевий мешканець.

На момент затримання частину викрадених грошей злочинець встиг витратити, інші гроші отримані злочинним шляхом вилучені та будуть повернуті законному власнику.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі правопорушнику судом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Покровське районне управління поліції Донецької області