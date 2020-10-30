На Донеччині заочно судитимуть членів озброєної злочинної організації

На їхньому рахунку — розбійні напади, викрадення та побиття людей, вимагання, угони. Загалом обвинуваченим інкримінують вчинення упродовж 2014 року 9 злочинів на території Маріуполя.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури зібрали доказову базу стосовно п’яти членів озброєної злочинної організації. Всі вони — місцеві мешканці віком від 33-х до 50-ти років, а організував банду 36-річний чоловік.

Слідством було встановлено, що у травні 2014 року зловмисники, озброївшись автоматами, викраденими з військової частини, здійснили напад на відділення одразу трьох банків. Наступного дня вони пограбували два банкомати та термінал самообслуговування. Загалом упродовж двох діб обвинувачені викрали 200 тисяч гривень.

Через деякий час після цього незаконно заволоділи 4 автомобілями місцевих мешканців, які використовували у своїй злочинній діяльності. Крім того, на їх рахунку кілька викрадень людей. Зокрема від двох потерпілих за звільнення вимагали загалом 18 тисяч доларів США, третього відвезли до штабу одного з незаконних збройних формувань, де його катували. Згодом від отриманих травм потерпілий помер.

Загалом упродовж своєї діяльності — трохи менше місяця — члени злочинної організації викрали трьох громадян, один із яких помер, вчинили озброєний розбійний напад на три банківські відділення, заволоділи коштами з двох банкоматів та терміналу самообслуговування, а також викрали 12 автомобілів.

У зв’язку з тим, що всі фігуранти справи переховуються від слідства та оголошені у розшук, їм було заочно повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів. Також судом заочно обрані запобіжні заходи — тримання під вартою.

У четвер, 29 жовтня, до Жовтневого районного суду м. Маріуполь скеровано обвинувальний акт. Обвинуваченим інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 9 статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем).

Обвинуваченим може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України