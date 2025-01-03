На Донеччині судитимуть посадовця податкової зі спільниками, які обирали підприємців

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області та двох його спільників, які отримували гроші з комерсантів за не створення перешкод у здійсненні підприємницької діяльності. Обвинувальний акт направлено до суду.

На початку вересня 2023 року начальник одного з відділів ГУ ДПС у Донецькій області організував злочинну схему з метою збагачення на місцевих підприємцях, до якої залучив колишню працівницю податкової та її сина.

Учасники групи встановили щомісячне «оподатковування» для місцевих комерсантів. За гроші вони обіцяли невтручання в підприємницьку діяльність, роботу без перевірок та можливість торгівлі товарами без відповідних дозволів.

Щомісячна плата з одного підприємця у середньому складала 8 тисяч гривень, у разі відкриття нової торгової точки – додатково 2,5 тис. грн щомісячно.

Зловмисники діяли з дотриманням конспірації: зустрічі проводили в автомобілі, гроші отримували готівкою, яку накопичували у підконтрольному фігурантам магазині, а також у безготівковій формі шляхом переводу на окрему картку.

В квітні 2024 року обвинувачених було затримано. Під час проведення обшуків в них вилучено золоті злитки, майже 12 млн гривень готівкою, на які накладено арешт з метою подальшої конфіскації в дохід держави. Крім цього, вжито заходів щодо передачі вилученого майна до управління АРМА.

Начальник одного з відділів ГУ ДПС у Донецькій області та двоє його спільників обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене повторно та організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

На час досудового розслідування податківця було відсторонено від виконання службових обов’язків.

Крім того, працівники Бюро викрили чотирьох підприємців, які добровільно систематично користувалися «послугами» злочинної групи за можливість ведення незаконного бізнесу.

Вони обвинувачуються у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Обвинувальні акти щодо них також направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань