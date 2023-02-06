На Фастівщині чоловік забив до смерті вітчима

Днями до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в будинку в селищі Глеваха знаходиться чоловік без ознак життя.

Поліцейські з’ясували, що 30-річний житель Запорізької області наніс множинні удари по голові і тулубу вітчиму, а згодом втік. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

Правоохоронці затримали молодика та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру [ч.2 ст.121 ККУ]. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області