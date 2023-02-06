На Фастівщині чоловік забив до смерті вітчима

Published

Днями до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в будинку в селищі Глеваха знаходиться чоловік без ознак життя.

Поліцейські з’ясували, що 30-річний житель Запорізької області наніс множинні удари по голові і тулубу вітчиму, а згодом втік. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

забив до смерті: слідчі фастівщини повідомили про підозру зловмиснику

Правоохоронці затримали молодика та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру [ч.2 ст.121 ККУ]. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області

Like

Tags:

You may also like...