На хабарі у 1000 доларів затримали львівського експерта-криміналіста

Експерт обіцяв домовитися зі слідчим і закрити справу щодо винуватця ДТП

У середу ввечері, 25 серпня, на хабарі у тисячу доларів США затримали експерта-криміналіста Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Як розповіли ZAXID.NET джерела в правоохоронних органах, експерт Львівського НДЕКЦ МВС вимагав 1000 доларів хабара від мешканця Львівщини, який скоїв ДТП, за проведення автотехнічної експертизи. Автотехнічна експертиза призначається для встановлення обставин та винуватця ДТП. Від висновку експерта залежало, чи притягнуть водія до відповідальності. Експерт обіцяв мешканцю Львівщини, що за 1000 доларів домовиться зі слідчим і справу буде закрито.

Затримання експерта-криміналіста відбулося увечері 25 серпня на парковці поблизу торгового центру «Арсен» на просп. Червоної Калини біля його автомобіля. Експерт-криміналіст отримував другу частину хабара – 500 доларів. Першу частину (500 доларів) він отримав раніше –19 серпня.

Затримання проводили працівники внутрішньої безпеки поліції та ДБР.