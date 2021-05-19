На хабарі викрито посадовця ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод»

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано начальника одного з відділів державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод» під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, впродовж квітня-травня 2021 року посадовець вимагав та одержав понад 19 тис грн неправомірної вигоди за реалізацію автомобільних запасних частин та іншого рухомого майна, яке належить підприємству, за заниженими цінами та поза бухгалтерським обліком.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у Рівненській області, за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Рівненській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону