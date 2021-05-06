На Харківщині 25-річний молодик зґвалтував випадкову знайому

На Харківщині 4 травня до поліції звернулася 34-річна мешканка Чугуєва із заявою про зґвалтування. Про це повідомляє місцева поліція.

Потерпіла розповіла, що того дня познайомилася з чоловіком. Вони разом розпивали спиртні напої. Потім зловмисник пригрозив їй фізичною розправою та зґвалтував. Також нападник відібрав мобільний телефон і банківську картку жінки та втік.

Постраждала надала правоохоронцям детальний опис зовнішності ґвалтівника. За кілька годин раніше судимого 25-річного нападника затримали.

Речові докази вилучені і направлені на експертне дослідження.

За скоєне молодику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області за зґвалтування, яке потягло смерть жінки, 44-річного чоловіка засуджено до 13 років ув’язнення. Зазначається, що потерпіла померла від крововтрати та численних розривів статевих органів. // Надзвичайні новини