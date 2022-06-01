На Харківщині чоловік ходив по вулицях з двома бойовими гранатами

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річному чоловіку за фактом незаконного придбання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець одного із сіл Близнюківської територіальної громади Лозівського району незаконно придбав ручні гранати Ф-1 та РГД-5 з запалами в зібраному стані та ходив з ними вулицями. Його зупинили правоохоронці та вилучили бойові припаси.

30 травня чоловіку повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення № 1 Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура