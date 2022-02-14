На Харківщині чоловік під час застілля вбив свого знайомого

Перед смертю постраждалий самостійно зміг викликати поліцію, а також зателефонував матері та розповів про обставини злочину.

10 лютого до чергової служби відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 50-річного жителя селища Пісочин про те, що чоловік вдарив його ножем в спину.

За вказаною адресою терміново виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та керівництво підрозділу. Поліцейські виявили тіло господаря без ознак життя.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники відділення поліції № 2 ХРУП № 1 встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 56-річний харків’янин.

В ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що 9 лютого близько 16:00 зловмисник зустрівся у Харкові із загиблим, з яким вони працювали на одному з підприємств. Чоловіки поїхали до потерпілого додому в селище Пісочин, де разом розпивали спиртні напої. Між ними виникла сварка, під час якої зловмисник скористався тим, що господар стоїть до нього спиною, вдарив його ножем. Після цього правопорушник забрав ніж та втік.

Слідчим відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та направлено клопотання до Харківського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області