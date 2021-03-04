На Харківщині чоловіка викрито у вербуванні й трудовій експлуатації громадян

За допомогою психологічного і фізичного впливу фігурант примушував потерпілих до будівельних та різних господарських робіт, а також залучав до незаконної вирубки лісу на території Богодухівського району Харківської області.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України слідчі встановили, що чоловік орендував будинок у селі Чернеччина Краснокутського району, підшукав осіб з соціально незахищених верств населення — безхатченків, неповнолітніх з неблагополучних сімей, нарко- та алкозалежних осіб, поселив їх у домоволодінні та експлуатував на примусовій праці на території Харківської області.

З метою продуктивного функціонування «бізнесу», зловмисник виконував функції охоронця, слідкував за дотриманням порядку, розподіляв між працівниками обов’язки з прибирання, готування їжі та виконання іншої побутової роботи на території домоволодіння. Також він проводив з завербованими особами виховну роботу, націлену на переконання працівників у тому, що вони повинні підкорятися правилам розпорядку, виконувати роботу як на території будинку, так і при виїзді на примусову працю на території Харківської області.

3 березня в ході обшуку за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили 7 осіб, які залучалися до примусової праці, у тому числі до незаконної вирубки лісу, жили в антисанітарних умовах, не отримували заробітну плату. Серед них двоє жінок та п’ятеро чоловіків.

Співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області склали санітарно-епідеміологічний акт обстеження приміщень.

Поліцейські разом з представниками Державної екологічної інспекції в Харківській області здійснили виїзд на місце незаконної порубки лісу до села Шуби Богодухівського району, де провели заміри, встановили масштаби нанесених збитків – виявили 192 стовбури зрубаних дерев.

Також правоохоронці провели обшук у приміщенні, де мешкали робітники, які безпосередньо залучалися до незаконної порубки лісу. Слідчі вилучили «чорнові» записи про отримані зловмисником доходи за експлуатацію осіб та виходу осіб на роботу, облікові документи боргових зобов’язань, паспорти громадян України, трудові та медичні книжки, інші копії документів, що посвідчують осіб.

Потерпілим надали допомогу і помістили до Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб. Слідчі встановлюють їх повні анкетні дані.

На даний час вирішується питання про повідомлення 62-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Викрили 62-річного зловмисника співробітники слідчого управління, Управління із боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми із залученням поліцейських батальйону поліції особливого призначення та співробітників Державної екологічної інспекції у Харківській області, Держпродспоживслужби в Харківській області.

Відділ комунікації поліції Харківської області