На Харківщині судитимуть групу шахраїв, які ошукували громадян під виглядом служби доставки

Члени злочинного угруповання, які відбували покарання у місцях позбавлення волі, спеціалізувалися на незаконному заволодінні грошовими коштами користувачів сайту онлайн — оголошень, розсилаючи «фішингові» посилання служби доставки. Коли потерпілі вносили дані банківських карток, вважаючи посилання на зазначений сайт достовірним, то їх гроші списувалися.

Харківська поліція закінчила розслідування злочинної діяльності організації шахраїв в інтернеті, яка керувалася з місць позбавлення волі. Зловмисники були переконані, що легалізація грошей через криптовалюту дозволить їм залишитися непоміченими для правоохоронців.

Під час досудового розслідування слідчі провели понад 30 обшуків, один з яких – в установі відбування покарань, де перебували організатори злочинної схеми. В результаті було вилучено телефони, сім-карти, наркотичні засоби, боєприпаси та грошові кошти у сумі понад 250 тисяч гривень.

До відповідальності будуть притягнуті 9 осіб, п’ятеро з яких – неповнолітні. Зловмисникам інкриміновано 25 епізодів злочинної діяльності, двом особам пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 24 епізоди, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (шахрайство), 7 особам — у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 та 24 епізоди злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Протиправну діяльність злочинної організації викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Харківщини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції у серпні 2021. Розслідування здійснювалось слідчими відділу з особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями ГУНП в Харківській області у тісній співпраці з працівниками Харківської обласної прокуратури та працівників Управління протидії кіберзлочинами в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

11 лютого розслідування було завершене, матеріали кримінального провадження направлено до суду. Відповідно до санкції статей членам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області