На Харківщині судитимуть рецидивіста, який вбив співмешканку

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 3 січня цього року в смт Пісочин чоловік, повернувшись додому, побачив співмешканку у стані алкогольного сп’яніння та почав сваритись з нею з цього приводу.

У ході сварки чоловік почав бити 52-річну жінку руками та ногами по голові і тулубу. Від отриманих травм вона померла на місці злочину.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Довідково: вироком Ічнянського районного суду Чернігівської області чоловіка засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України до 10 років позбавлення волі. 03 жовтня 2017 року звільнений з Херсонської ВК (№61) за відбуттям строку покарання.

Харківська обласна прокуратура