На Харківщині викрили браконьєрів, які завдали збитків державі на суму понад ₴1,4 мільйона

Зловмисники виловлювали водні біоресурси за допомогою забороненого знаряддя лову. В ході санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 66 рибальських сіток та 180 раколовок.

5 січня поточного року поліцейські спільно з екологами виявили чоловіка та жінку, які ловили рибу біля Артемівського заливу у заборонений спосіб – за допомогою ліскових сіток. Працівники поліції вилучили 90 рибин та 2 сітки. Сума завданого державі збитку склала 176900 гривень.

Як виявилося, зазначені громадяни вже потрапляли у поле зору поліції. У листопаді минулого року поліцейські відділу реагування патрульної поліції Чугуївського райуправління поліції під час патрулювання зупинили автомобіль, в ході огляду якого виявили плавзасіб та 20 мішків з риболовними сітками та рибою. Зі слів 38-річної жінки та 41-річного чоловіка, які знаходилися у транспортному засобі, рибу вони виловили на Печенізькому водосховищі. Для документування факту злочину на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тоді поліцейські вилучили 1559 рибин на суму 1250000 гривень.

За даним фактом слідчі Чугуївського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

6 січня, у рамках зазначеного кримінального провадження слідчі спільно з поліцейськими відділу превенції провели санкціонований обшук на території домоволодіння жінки, в ході якого вилучили 66 рибальських сіток і 180 раколовок.

Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 3 років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області