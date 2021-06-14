На Харківщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 17-річної дівчини

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато кримінальне провадження за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 14 червня цього року близько 15.30 години 43-річний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину.

За попередньою інформацією, потерпіла проживала в одному з хостелів Харкова. До неї в кімнату зайшов сусід, який мешкав у цьому ж хостелі, та, використовуючи фізичну перевагу, зґвалтував. Після скоєного зловмисник, незаконно заволодівши мобільним телефоном потерпілої, покинув місце злочину.

Приблизно через годину після події чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури