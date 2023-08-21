На Харківщині чоловік намагався підірвати сестру гранатою

Зловмисник в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену у бойову готовність гранату «РГД-5» за комірець жінці. Постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.

Повідомлення про вибух в селі Лебʼяже Красноградського району надійшло до правоохоронних органів 19 серпня близько 20:00.

При виїзді на місце події поліцейські затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем мешкання у підозрюваного співробітники поліції виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати «Ф-1».

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Поліція Харківської області