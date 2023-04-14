На Харківщині повідомлено про підозру сімейній парі розбійників

За процесуального керівництва Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці та чоловіку за фактом розбою, поєднаного з проникненням до житла та насильством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України), а чоловіку ще й за фактами нанесення легких тілесних ушкоджень та грабежу (ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 23 березня 2023 року в с. Пархомівка Богодухівського району 34-річний чоловік та 27-річна жінка, які є співмешканцями, вчинили розбійний напад на літнього чоловіка. Зловмисники, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшли на територію домоволодіння, де жив потерпілий. Жінка постукала у вікно, а коли літній господар будинку вийшов на двір, щоб подивитися, хто прийшов, напарник зловмисниці напав на потерпілого і став бити його.

Скориставшись тим, що літній чоловік впав та не міг чинити опору, «подружжя» проникло до будинку та винесло звідти майно своєї жертви — інструменти.

Крім того встановлено, що в березні того ж року чоловік встиг пограбувати свого знайомого, забравши у нього мобільний телефон, а також побити іншого приятеля, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Обидва підозрювані мають проблеми із законом не вперше — раніше вони вже притягалися до відповідальності за крадіжки. За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура