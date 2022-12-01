На Харківщині правоохоронці викрили чергового псевдопосадовця-колаборанта

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, наприкінці травня чоловік, погодившись на пропозицію окупантів, зайняв посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области».

Його псевдообов‘язки поширювались на с. Підлиман та с. Нижня Журавка Ізюмського району. Він організовував життєдіяльність населених пунктів за вказівками окупантів.

Правоохоронці викрили колаборанта. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура