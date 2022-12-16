На Харківщині судитимуть службову особу лісгоспу, який працював на окупантів та передавав їм деревину

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо головного лісничого ДП «Вовчанське лісове господарство» за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний лісничий пішов на співпрацю з російськими військовими під час окупації м. Вовчанськ. Службовець отримав від представників РФ пропозицію на зайняття посади «директора» у незаконно створеному органі окупаційної влади – ГП «Волчанское лесное хозяйство». Зрадник здійснював підбір кадрів, які мали забезпечувати діяльність незаконного органу.

Крім того, лісничий забезпечував заготівлю та передачу деревини, яка у подальшому використовувалася військами РФ для облаштування бліндажів та фортифікаційних споруд проти ЗСУ.

Також обвинувачений розкрадав матеріальні ресурси, що зберігались на складах ДП «Вовчанське лісове господарство» і перебували на балансі підприємства та передавав все військовим країни-агресора.

У вересні правоохоронці затримали зрадника в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура