На Харківщині викрито шанувальницю окупантів, яка в інтернеті поширювала дописи на підтримку агресора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 66-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що жінка, перебуваючи у смт Нова Водолага, систематично репостила на особистій сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» дописи на підтримку рф та російської армії.

Одна з публікацій, розміщених колаборанткою, містила наступне: «Когда приходит Россия — наступает тишина. Для людей — долгожданая, а для нацистов — гробовая. Работайте, братья!»

Проведеним лінгвістичним дослідженням поширених підозрюваною публікацій встановлено, що у наданих на дослідження матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації території України.

Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура