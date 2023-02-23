На Харківщині за співпрацю з ворогом судитимуть чергову колаборантку

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні минулого року під час окупації с. Смородьківка Куп’янського району місцева мешканка добровільно обійняла посаду «исполняющей обязаности работника по комплексному обслуживанию Кондрашовского территориального отдела», створеного так званою «Временной гражданской администрацией Купянского района Харьковской области».

Колаборантка приймала заяви від населення та видавала місцевим мешканцям довідки для подальшого отримання ними так званої «гуманітарної допомоги» від рф.

Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура