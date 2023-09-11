На Харківщині засудили пенсіонерку, яка хвалила Кадрирова за жорстокість в Україні

У Лозовій пенсіонерка через соціальні мережі схвалювала дії кадирівців і закликала окупантів до агресії в Україні

Лозівський районний суд Харківської області визнав жінку винуватою у посяганні на територіальну цілісність України, а також у глорифікації агресорів та засудив її до 5 років тюрми умовно.

Як передає “Думка”, відповідний вирок ухвалив Лозівський районний суд Харківської області.

Суд розглянув обвинувальний акт щодо уродженки міста Лозова, пенсіонерки, яку обвинувачували за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст.436-2 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з матеріалами справи, пенсіонерка, маючи антиукраїнську позицію та підтримуючи агресію рф, у російській соціальній мережі “Однокласники” з 28 квітня по 20 липня 2022 року розміщувала проросійську пропаганду та дописи по типу: “Добровольцы со всей страны встают на защиту России от фашизма!”, “Целью защиты нашего отечества по призыву главы республики, подготовка происходит на максимальном уровне, опытные инструктора из российского университета спецназа с нами занимаются. Свой долг выполним”, “Надо защищать нашу родину, за родиной я поехал. Если не мы, то кто. Ахмат – сила” тощо.

Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи від 31 березня 2023 року, у вказаних дописах міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України.

11 липня 2023 року у присутності захисника між обвинуваченою та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Згідно даної угоди, підсудна та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити жінку від відбування покарання з випробуванням.

Суд затвердив угоду між пенсіонеркою та прокурором, визнав жінку виновною та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.