На Харківщині затримали шахрая, який діяв за схемою «ваш родич у біді»
85-річній мешканці міста Богодухів зателефонувала нібито її донька та повідомили, що потрапила у ДТП. Для “вирішення питання” терміново необхідно 50 тисяч гривень. Поклавши слухавку, жінка приготувала вказану суму та передала невідомому чоловікові, який назвався поліцейським.
В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів оперуповноважені Богодухівського РВП викрили зловмисника та розшукали його.
Правоохоронці з’ясували, що 23-річний мешканець села Макариха Золочівської ОТГ того ж дня отримав кошти і перерахував на банківські карти.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Поліція застерігає, шахрайська схема “ваш родич у біді” одна з найпопулярніших. Афера дуже проста, але вирішальними тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого.
Що робити, якщо ви отримали такий дзвінок?
– не підтримуйте діалог, покладіть слухавку;
– перевірте, де ваш родич;
– обов’язково повідомте про подію поліцейських за номером “102”!
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet