На Харківщині жінка під час застілля застрелила свого чоловіка з автомата

Чоловік показував присутнім автомат. Дав зброю дружині і запропонував вистрілити. Жінка зробила постріл в його бік. Поранення виявилося смертельним.

08 листопада близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Височинівка жінка застрелила чоловіка з автомата Калашникова.

На місце події виїжджали керівники підрозділу, слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Поліцейські з’ясували, що вдома подружжя спільно зі своїм знайомим разом розпивали спиртні напої. Під час застілля 45-річний чоловік почав показувати присутнім автомат Калашнікова-74. Зброя закріплена за ним на постійній основі.

Під час демонстрації автомата чоловік здійснив досилання патрону до патронника і передав зброю своїй 51-річній дружині. Він запропонував здійснити постріл в його бік. Жінка поцілила у співмешканця. Від отриманого поранення чоловік загинув.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області