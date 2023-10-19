На Харківському масиві столиці затримали грабіжника

Зловмисник зірвав золотий ланцюжок з шиї потерпілої та здав його в ломбард. Слідчі повідомили 19-річному раніше судимому фігурантові про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У серпні до Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про грабіж. Жінка повідомила, що ввечері на вулиці Архітектора Вербицького невідомий зірвав з неї ланцюжок та втік у невідомому напрямку. Для з’ясування обставин та документування події на місце направили слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж.

Правоохоронці опитали свідків та очевидців події, ретельно обстежили прилеглу територію, переглянули відеозаписи з камер спостереження та виявили особу, ймовірно, причетну до злочину. В подальшому, під час розшукових заходів, оперативні працівники територіального підрозділу затримали підозрюваного. Ним виявився 19-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та, крім того, наразі справа за звинуваченням його у розбійному нападі розглядається у суді. Також працівники поліції встановили, що золоту прикрасу зловмисник здав в ломбард.

Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням районної окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєні грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання від семи до 10 років позбавлення волі.

Поліцейські направили до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та перевіряють його на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва