На Харьковщине несовершеннолетний парень избил и утопил односельчанина

В Харьковской области правоохранители обнаружили тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями 19 сентября в 12:55 на берегу водоема в поселке Слобожанское. По подозрению в убийстве был задержан несовершеннолетний местный житель.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В ходе досудебного расследования и опроса свидетелей правоохранители установили, что преступление совершил 17-летний житель поселка Слобожанское.

Как выяснили полицейские, 18 сентября около 22:00 несовершеннолетний на плотине пруда избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить. При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства.

«По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 17-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения», — отметили в полиции.