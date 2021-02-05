На Харьковщине в частный дом бросили гранату

Неизвестные бросили гранату в окно комнаты, где находился ребенок. Граната отскочила от стекла и взрывом повредила авто.

В Ольховке Харьковской области этой ночью, 5 февраля, неизвестные бросили гранату в частный жилой дом, два автомобиля повреждены. Об этом сообщает Телеграм-канал Веха Харьков.

Сообщается, что гранату РГД бросили в окно дома, но она отскочила и взорвалась на улице. В это время в доме находились три человека — муж, жена и 11-летний ребенок.

Уточняется, что гранату кидали в окно комнаты, где находился ребенок, но она отскочила и упала в желоб где взорвалась. Осколки от взрыва полетели на автомобили, которые стояли рядом. // korrespondent.net