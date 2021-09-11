На Херсонщине мужчина изнасиловал внучку своей сожительницы

Он ранее уже привлекался за преступления на сексуальной почве.

Мужчина в Херсонской области изнасиловал внучку своей сожительницы. Правоохранители его задержали, когда он был в машине с пострадавшей.

Об этом сообщает пресс-служба Департамент уголовного розыска.

В полицию обратилась 35-летняя жительница одного сел из Херсонского района. По словам женщины, ее 12-летняя дочь не пришла домой.

Правоохранители выяснили, что девочка самостоятельно села в авто сожителя ее бабушки. При этом ранее мужчина был судим за преступления на сексуальной почве.

Позже разыскиваемое авто остановили за пределами населенного пункта. Подозреваемый попытался скрыться, но его задержали.

Кроме того, в машине находилась девочка. По ее словам, мужчина заманил ее в авто, вывез за пределы населенного пункта, выключил ее и свой телефон, после чего изнасиловал.

Мужчина признался в совершении преступления. По его словам, это был их первый половой акт, а все произошло на заднем сидении его машины. // УНИАН