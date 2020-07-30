На Херсонщине мужчина «под кайфом» устроил стрельбу, ранив знакомого

Днем в четверг, 30 июля, в одном из сел Херсонской области мужчина под «веществами» устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил своего знакомого.

Как сообщает «Департамент карного розшуку», на Херсонщине мужчина закрылся в доме и «на фоне неприязненных отношений со знакомым» открыл огонь.

В ходе операции, к которой полицейские привлекали переговорищиков и бойцов КОРДа, злоумышленник был обезврежен и задержан.

Раненому оказали медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»