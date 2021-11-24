На Херсонщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх дівчат

За даними слідства, підозрюваний 32-річний чоловік застосовував фізичну силу та неодноразово вступав у статеві відносини зі своїми малолітніми дітьми. Про це повідомила одна із дівчат.

Про це йдеться у телеграм-каналі департаменту карного розшуку Нацполіції України.

“Після конфлікту з матір’ю, яка про все дізналась і про це повідомила поліцію, чоловік намагався покінчити життя самогубством”, – повідомляють правоохоронці.

Наразі чоловіка затримали. Йому повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

В разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. // Діло