На Херсонщині екскерівника підприємства підозрюють в ухиленні від сплати ₴26 млн. податків

За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору підприємства в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрюваний впродовж 2016 року приховав від оподаткування дохід у вигляді отриманих цінних паперів. Отримавши безоплатно акції, він оформив фіктивну операцію про їх придбання у підставного суб’єкта господарювання, не вказавши у податковій декларації відомості реально отриманого прибутку.

Через такі дії державний бюджет недоотримав понад 26 млн гривень обов’язкових платежів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Заходи із викриття схеми ухилення від сплати податків проводилися спільно зі слідчими Головного управління ДФС в Херсонській області.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури