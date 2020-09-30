На Херсонщині хитрун організував підпільну АЗС

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Нова Каховка за фактом незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, фігурант із використанням обладнання кустарного виробництва налагодив роздрібну торгівлю пальним на території області. При цьому документів щодо походження пального, а також відповідних дозволів на зайняття такою діяльністю не мав.

Тепер подальшу долю його вирішуватиме Новокаховський міський суд.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Прес-служба прокуратури Херсонської області