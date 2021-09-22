На Херсонщині командир дивізіону військової частини вимагав хабарі у підлеглих

Правоохоронці спіймали командира “на гарячому” 21 вересня, коли той отримував 6 тисяч гривень хабара.

Командира дивізіону військової частини на Херсонщині викрито на вимаганні та отриманні хабара.

Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері південного регіону.

За даними слідства, вказаний посадовець за подання клопотань командиру військової частини щодо заохочення підлеглих військовослужбовців з нагоди дня заснування військової частини вимагав від них неправомірну вигоду.

Правоохоронці спіймали командира “на гарячому” 21 вересня, коли той отримував 6 тисяч гривень хабара.

Наразі підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також правоохоронцями підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади. // LB.ua