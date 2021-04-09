На Херсонщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства собак

У с. Цукури Каховського району 31-річний чоловік підозрюється в розстрілі двох собак із мисливської рушниці. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту може загрожувати до трьох років обмеження волі.

Вчора, 8 квітня, близько 16:50 у Каховський районний відділ поліції надійшло повідомлення від мешканки с. Цукури. Жінка розповіла, що поверталась зі своєю донькою та двома собаками від матері із сусіднього села. По дорозі додому до них на скутері під’їхав їх односелець і попросив прибрати собак з вулиці. А коли жінка відмовила, чоловік дістав мисливську рушницю і застрелив обох тварин.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що громадянин вдався до таких дій, бо в цей день по обіді додому прийшла його заплакана донька, яка гралась на вулиці біля двору. Дитина розповіла, що дві дворові собаки пошкодили її взуття. Чоловік дочекався, коли жінка з тваринами повернеться, зробив їй зауваження та наполягав, щоб та закрила собак у дворі, бо він їх застрелить. А коли заявниця не відреагувала на його слова, дістав рушницю і застрелив обох собак.

З метою повного та об’єктивного встановлення обставин події за даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області