На Херсонщині судитимуть каховчанина, який викрав авто та втопив його в каналі

Каховською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно неодноразово раніше судимого 41-річного каховчанина за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України). Про це повідомили у прес-службі Херсонської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.11.2020 у нічний час чоловік вчинив викрадення транспортного засобу ВАЗ 2101, який був припаркований біля під’їзду багатоповерхівки в м. Каховка.

Вдосталь наїздившись та не бажаючи відповідати за вчинене, викрадач втопив автомобіль у Каховському магістральному каналі.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує позбавлення волі строком до 8 років. // firstregion.com.ua