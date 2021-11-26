На Херсонщині у хабарництві за пропуск перевантажених фур підозрюється заступник командира батальйону патрульної поліції

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику командира батальйону Управління патрульної поліції у Херсонській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).



За даними слідства, правоохоронець розробив план систематичного одержання неправомірної вигоди та забезпечував безперешкодний проїзд перевантажених транспортних засобів через габаритно-ваговий комплекс на стаціонарному посту патрульної поліції, без перевірки у водіїв документації та зважування вантажу.



До своєї діяльності посадовець залучив приватного підприємця, який займався пошуком «клієнтів», безпосередньо контактував з ними та отримував грошові кошти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Розслідування триває та здійснюється слідчими третього слідчого відділу з дислокацією у м. Херсоні ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі. Оперативний супровід — УСБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, що в серпні цього року, правоохоронці викрили та припинили схему «збирання данини» з водіїв великогабаритних машин. Як наслідок, підприємцю, який здійснював функцію посередника оголосили про підозру. Досудове розслідування стосовно ще одного працівника патрульної поліції причетного до оборудки завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури